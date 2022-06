Giallo noir e rosso lamponi: i colori dei libri per ragazzi in questa Estate 2022

Ogni stagione ha i suoi colori e tra quelli dell’estate ci sono certamente il giallo e il rosso. Giallo come il sole e come l’avventura tra cyberbullismo, amici a quattro zampe e poliziesco che propongo ai ragazzi, e rosso come l’amore e come i lamponi all’origine di un racconto che pure è tra i libri da mettere nelle valige dei ragazzi.

Niente è come sembra

Irene Spini ci regala il suo secondo romanzo edito per Giunti Niente è come sembra.

Selene Pascal, agente di polizia a Milano è alle prese con due casi complicati.

Un poliziesco per ragazzi da cardiopalma per gli amanti del mistero.

Dai 12 anni!

Niente è come sembra

di Irene Spini

Giunti editore – 9,90€

Baci e torte di lamponi

La prima serie dedicata all’amore per ragazzi suddivisa in tre tipologie di storie a seconda delle età dei lettori.

Baci e torte di lamponi è per i ragazzi dai 14 anni in su.

Mila e Lidia si incontrano per caso e tra loro nasce un rapporto stretto.

Parte tutto dalla ricetta di una torta di lamponi…