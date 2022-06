Giorgetti, Garavaglia e Galli a Cassano Magnago per la chiusura della campagna di Osvaldo Coghi

A Cassano Magnago, la chiusura della campagna elettorale di Osvaldo Coghi, candidato Sindaco del centrodestra, sostenuto con forza anche dalla Lega Salvini Premier, si terrà venerdì 10 giugno e sarà un importante momento di incontro e confronto con tutti i cittadini, tenendo al centro sempre l’importanza dell’ascolto delle persone.

La prima parte della chiusura della campagna si svolgerà a partire dalle 18 al Parco della Magana: un evento aperto a tutti, come è nello stile della Lega, forza di popolo nata per stare in mezzo alla gente e amministrare nell’interesse dei cittadini.

A sostegno del candidato sindaco, interverranno il Ministro al Turismo, Massimo Garavaglia, e il Deputato Dario Galli. L’evento, previsto alle 18, si svolgerà al bar del Parco della Magana, in via Visconti n. 9: un aperitivo conviviale aperto a tutti i cittadini.

La seconda parte della chiusura della campagna elettorale vedrà la partecipazione del Ministro allo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, che interverrà alla cena, prevista alle 20.30, da Tommy Vitello, in via Bonicalza n. 159.