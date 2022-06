Giorgetti tira la volata a Coghi e al mercato di Cassano, tra politica ed economia, si ferma a comprare mutande

Al mercato di Cassano Magnago arriva il ministro dello sviluppo economico. E curiosamente va al mercato a fare acquisti. Certo, per accompagnare anche il candidato Osvaldo Coghi (sostenuto da Forza Italia e Lega), ma nel frattempo approfitta anche per acquistare: tre paia di mutande e un paio di ciabatte da casa.

A fianco di Coghi parla poco di politica cassanese (ma con attaccamento sentimentale: “Questo è comunque il paese dove è nato Umberto Bossi”) e risponde a qualche domanda sulla ennesima fase agitata della politica nazionale.

Preoccupazione per il governo? “Non cambia granché, Draghi continua a prendere i suoi voti”. E per la Lega che ha perso un po’ di centralità? “La politica vive di alti e bassi, anche se non così basso come voi dite. Va apprezzato il senso di responsabilità di un partito che ha accettato di far parte del governo in una fase complicata”.

Poi va agli acquisti, fiancheggiato dai maggiorenti locali della Lega, tra cui Dario Galli, Stefano Candiani, Leonardo Tarantino, qualche sindaco (Zeni di Cavaria) e assessore (Claudia Mazzetti da Gallarate) venuti anche loro a “tirare la volata” a Coghi e a salutare il ministro e semi-leader della Lega.

Durante la mattinata elettorale il ministro si è fermato anche per un saluto ai candidati che si sfideranno domenica, entrambi di centrodestra.