Giorgio Piccolo è il nuovo presidente dell’associazione luinese “Aisu – Verso Itaca”

Giovedì 26 maggio il consiglio di amministrazione dell’associazione “Aisu – Verso Itaca” ha eletto come nuovo presidente il dottor Giorgio Piccolo, che subentra dopo 10 anni al dottor Sergio Moalli.

“Aisu – Verso Itaca” ha sede a Luino, opera su e per il territorio luinese, ma spazia nelle sue attività e interventi anche oltre la Provincia di Varese, Regione Lombardia e i confini nazionali. Il presidente uscente, Sergio Moalli, nel ricordare le numerose attività realizzate, gli stimolanti incontri culturali e interculturali organizzati, ha espresso gratitudine nei confronti del consiglio di amministrazione per il lavoro svolto e per il supporto dato in ogni circostanza.

«Quando ho accettato questo incarico – ha detto Moalli – ero molto dubbioso perché il mio tempo libero in quel periodo era veramente limitato e sinceramente a quel tempo avrei preferito utilizzarlo per me stesso. Invece grazie all’impegno nell’associazione mi sono trovato a vivere esperienze molto interessanti e coinvolgenti, che mi hanno dato la possibilità di aprire i miei orizzonti. Sono molto contento che il dottor Piccolo Giorgio, già sindaco a Cuveglio e presidente della Comunità Montana Valli del Verbano, abbia accettato di subentrare in questo incarico – ha chiosato ancora Sergio Moalli – Ora che l’associazione è stata iscritta nel registro unico nazionale del terzo settore, cosiddetto RUNTS. Poter avere un presidente con un’esperienza importante nel campo dell’amministrazione pubblica è un di più per l’associazione Aisu».

Il dottor Giorgio Piccolo, anch’egli ringraziando per la fiducia e la stima espressa dal presidente uscente e dal consiglio di amministrazione, ricordando le finalità proprie dell’associazione, basate sulla crescita personale e sociale garantite dalla cultura della reciprocità, ha ribadito l’importanza della capacità di creare sinergie e ha fatto presente la sua ferma intenzione di operare con il gruppo in modalità di condivisione e reciproco supporto.

«Molti sono gli appuntamenti che ci attendono – ha continuato Piccolo – abbiamo quindi un cammino da percorrere senza indugio. L’impegno civico è estremamente importante in questo momento storico, caratterizzato da frammentarietà e insicurezza. Creare un supporto per cementare le relazioni, offrire momenti di ristoro mentale e spirituale attraverso occasioni di incontro e di crescita culturale, non può che essere di grande aiuto per ciascuno di noi».

«Il Consiglio ringrazia il presidente uscente Moalli, che comunque continuerà a operare nel consiglio di amministrazione – hanno concluso dall’associazione – per la sua grande disponibilità dimostrata nel mettere in atto e sostenere progetti impegnativi che sembravano impossibili, e il nuovo eletto presidente Piccolo per aver accettato la sfida di ulteriori progetti da mettere in campo».