Giovane Tre Valli e Pedalata da Leoni: tutti in sella nella domenica di Besozzo

Si disputa domenica 5 giugno la “sorellina minore” tra le gare appartenenti alla famiglia della Tre Valli di ciclismo. A Besozzo, grazie all’organizzazione della S.C. Alfredo Binda in collaborazione con il Comune, va infatti in scena la “Giovane Tre Valli Varesine”, gara dedicata alle annate più verdi, quelle che compongono la categoria dei Giovanissimi.

Sono oltre 130 le bambine e i bambini di età compresa tra i 7 e i 12 anni iscritti in rappresentanza di 13 squadre: per loro è pronto un circuito di 1,2 chilometri da ripetere più volte a seconda della categoria di appartenenza (i Giovanissimi si suddividono infatti in G1, G2, G3, G4, G5 e G6). Il quartier generale della manifestazione sarà il Teatro Duse; il programma prevede sei gare in successione a partire dalle 9 con lo start posizionato in via XXV Aprile.

Nel corso della mattinata spazio anche iniziative sociali con la 1° Pedalata da Leoni promossa dal Lions Club Varese Europa. Una passeggiata in bicicletta aperta a tutti che permetterà di cimentarsi sul percorso della gara dei Giovanissimi. La partenza è prevista alle 10:30 davanti al Teatro Duse; il costo dell’iscrizione (10 euro), che potrà essere effettuata sul posto, andrà a sostegno delle attività della Mensa dei Poveri di Varese. Per tutti i partecipanti sono previsti un gadget e un rinfresco al termine della pedalata.

«La Giovane Tre Valli Varesine è sicuramente una gara che amiamo molto e ci riempie di entusiasmo – spiega Renzo Oldani, presidente della “Binda” – Lavorare per organizzare al meglio una manifestazione dedicata ai bambini è la soddisfazione più grande per tutti noi. La bicicletta rappresenta un giocattolo prezioso, uno strumento importante per crescere divertendosi imparando, allo stesso tempo, il rispetto delle regole».

«Dopo due anni di stop forzato si torna finalmente alla normalità con il ciclismo giovanile protagonista a Besozzo – dice il vicesindaco Gianluca Coghetto – Per noi è un orgoglio ospitare la Giovane Tre Valli Varesine, gara della S.C. Binda dedicata ai bambini. Come Amministrazione Comunale crediamo fortemente nel valore dello sport e lo vogliamo promuovere al meglio per far crescere sempre più il movimento dello sport giovanile a Besozzo».