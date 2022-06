Giovani amministratori a Bruxelles: Helin Yildiz alla Conferenza dei Giovani Leader Europei

Helin Yildiz, giovane consigliera comunale Pd è appena tornata da Bruxelles: nella capitale del Belgio ha partecipato alla Conferenza dei Giovani Leader Europei che si è svolta nei due giorni del 21 e 22 giugno.

Alla due giorni promossa dal Comitato Europeo delle Regioni e dal Parlamento Europeo hanno preso parte una sessantina di giovani amministratori locali e regionali sotto i 40 anni da tutta Europa.

«Sono stati due giorni intensi e ricchi di confronto e di dialogo – ha spiegato Yildiz – Ho conosciuto miei omologhi provenienti da diversi paesi e da diverse realtà, chi da metropoli come Berlino e Madrid, chi da paesini di poche migliaia di abitanti. Ognuno di noi presenti aveva però una storia da raccontare. Sono molto contenta di aver rappresentato il mio Comune in una piattaforma di alto livello come questa. Il legame tra l’Europa e i territori è fondamentale, e nei prossimi mesi lavorerò per portare più Europa a Varese e viceversa».