I giovani di Anffas Luino partono per Cesenatico all’insegna dell’autonomia e del relax

Il turismo è un diritto di tutti e per le persone con disabilità, in quanto cittadini con pari opportunità come chiunque altro, rappresenta un fondamentale momento di inclusione sociale. A darne prova sono propri i sorrisi degli 11 ragazzi del Cse dell’Anfass Luino, partiti per una vacanza a Cesenatico in compagnia dei loro educatori.

Una bella esperienza all’insegna del divertimento e della spensieratezza, come si può dedurre dalle foto che li ritraggono, ma anche del diventare “grandi”: un’occasione per imparare a essere più autonomi e convivere con i propri compagni, condividendo spazi, scelte e riconoscendo i bisogni e le fatiche altrui. Per qualcuno di loro, inoltre, questo rappresenta il primo viaggio senza mamma e papà.

“Sorrisoni, entusiasmo, bagni in mare, balli di gruppo e tanto divertimento per i nostri ragazzi. Parola d’ordine: stare insieme“, così si legge in un post pubblicato sulla loro pagina Facebook.

«Questa vacanza è stata resa possibile anche dal contributo di alcuni amici benefattori che ci hanno aiutato a sostenerle la spesa. Grazie!», concludono dalla Onlus.