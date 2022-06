Gli Arcieri Tre Torri fanno bella figura su due fronti

Doppio appuntamento a livello regionale nel weekend del 4-5 giugno, che ha visto gli Arcieri Tre Torri impegnati su due fronti: la fase regionale del “Trofeo Pinocchio”, che ha decretato la composizione finale della squadra che andrà alle nazionali, e il “Campionato regionale targa” di Milano. Come sempre, divertimento e soddisfazione da tutti i campi, in attesa della gara organizzata dalla società cardanese a Turbigo per il weekend del 18-19 giugno.

Buone notizie da tutti i campi di gara nello scorso weekend: gli Arcieri Tre Torri di Cardano al Campo si sono distinti come sempre un po’ in tutte le categorie. Questo mese sarà molto impegnativo per le compagini arcieristiche, tra gare regionali (campionati targa e campagna, Trofeo Pinocchio e Trofeo CONI) e nazionali (Coppa Italia delle Regioni e Coppa Master) e il primo weekend di giugno ha visto già il sovrapporsi di due importanti competizioni.

Iniziamo dal fronte della fase regionale del “Trofeo Pinocchio”, che ha visto la partecipazione di 115 ragazzi da tutta la Lombardia. Per gli Arcieri Tre Torri c’erano Lorenzo Colombo, Riccardo Grataroli, Giovanni Macchi e Matteo Spiniello tra i giovanissimi maschili e Gabriele Nervei per la II media, mentre tra le femmine troviamo Diana Gerardi tra le giovanissime e Lucrezia Buscarino e Delia Ferrari di II media. Ottimi piazzamenti per tutti i nostri piccoli arcieri, ma su tutti spicca il terzo posto tra i giovanissimi di Giovanni Macchi.

Ottimi risultati anche per la compagine arco olimpico, che si è sfidata sul campo di Milano per aggiudicarsi i titoli regionali di classe e assoluti. Per gli Arcieri Tre Torri, titolo di classe tra le allieve a livello individuale per l’immancabile Marta Corini, che con le compagne Elena Cavalieri (quarta) e Sofia De Luca (sesta) si è aggiudicata anche l’oro a squadre. Bronzo a squadre per i master maschili Martino Calò, Marco Rasi e Vincenzo Rasulo, mentre Enrico Frigerio si è fermato all’11mo posto tra i senior. Bene anche Erica Baron e Gaia Micalizzi, quinta e sesta a una manciata di punti dal podio ragazze femminili. Quinta la squadra assoluta maschile.