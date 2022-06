Gli atleti vip della Traversata del lago di Varese, la ripresa dello screening mammografico e le passeggiate con Alfa nel podcast del 29 giugno

Le principali notizie di mercoledì 29 giugno:

L’evento clou delle celebrazioni della riapertura alla balneazione del lago sabato 2 luglio sarà La Traversata del lago di Varese, gara non competitiva di un miglio marino (1852 mt) che partirà dal Lido di Bodio e arriverà alla Schiranna. Sono già oltre 150 i nuotatori (sui 200 posti disponibili) che non vogliono perdersi l’occasione di poter dire “io c’ero” alla riapertura del Lago di Varese. Varese fa la parte del leone tra le 15 Provincie rappresentate dagli atleti già iscritti: tutti i capoluoghi lombardi risultano al via mentre tra quelli fuori regione si fanno notare Modena, Padova, Parma, Ferrara, Genova e Savona. Presenti anche atleti stranieri dalla Svizzera, Francia e Olanda. Il primo iscritto assoluto è stato Edoardo Bulgheroni: imprenditore e Presidente della stella della pallacanestro Varese Così come Rinaldo Ballerio, Presidente di Elmec, a dimostrazione che le grandi famiglie varesine, che segnano da decenni la vita e lo sport della città, sono sempre in prima fila quando un evento “chiama” la storia di Varese.

Il 5 maggio scorso, Ats Insubria diede notizia di essere rimasta vittima di un attacco hacker. Il suo sistema informatico era stato violato. Tra le vittime dell’attacco anche le donne della campagna di screening mammografico. Gli appuntamenti, ripresi con grande impegno dopo i difficili mesi dell’emergenza covid, sono di nuovi bloccati. Le strutture coinvolte nella campagna hanno terminato la prima decade di giugno le agende che erano state prenotate. Ora, superata la fase critica, stanno ripartendo gli inviti alle donne a prendere parte allo screening. Sembrerebbe, però, che l’attacco abbia avuto ripercussioni sulla mailing a cui Ats Insubria faceva riferimento. L’Agenzia assicura però che i problemi sono stati risolti e che il programma è ripreso con regolarità e dal mese di luglio, progressivamente, l’attività tornerà a pieno regime.

Villa distrutta e due feriti in un incendio a Cunardo questa mattina, mercoledì 29 giugno. Per cause in via di accertamento ma probabilmente da ricondursi a problemi di natura elettrica una villa bifamiliare in via Rossini è andata in fiamme. Durante le operazioni di spegnimento dell’incendio sono rimaste ferite due persone, un residente che si è tagliato nel tentativo di spegnere le fiamme e una vigile del fuoco caduta dall’altezza di circa un metro e mezzo: sono entrambi stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso di Luino. L’abitazione è stata dichiarata inagibile.

Per Alfa, il gestore del servizio idrico integrato della provincia di Varese, l’acqua è sicuramente quella che esce dai rubinetti e scorre sotterranea a garantire un bene primario a migliaia di famiglie, ma non solo: è anche cultura e l’occasione per vivere a passo lento il territorio. In questo filone si inserisce l’evento previsto per sabato 9 luglio al Lago di Comabbio, partenza da Mercallo. Si farà una passeggiata adatta a tutti lungo la pista ciclopedonale, durante la quale sarà possibile ammirare le bellezze paesaggistiche di questo angolo suggestivo del Varesotto. Il percorso andata e ritorno sarà di circa 4 km. Al termine per i più piccoli uno spettacolo teatrale a cura di Teatro del Sole e una sorpresa… gustosa!

