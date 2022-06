Grande Italia ai mondiali di nuoto paralimpico. Polha a medaglia con Amodeo, Morlacchi e Terzi

Non poteva iniziare in maniera migliore il Campionato del Mondo a Funchal sull’Isola di Madeira. Dopo una Paralimpiade stellare, vissuta a Tokyo lo scorso settembre, il plotone azzurro non ha deluso le aspettative, facendo risuonare l’inno di Mameli per ben sei volte solo nella prima giornata.

Il sipario viene degnamente aperto da Alberto Amodeo: l’atleta della Polha Varese nei 400 stile S8 conferma la vittoria di Tokyo e la sua supremazia, incoronandosi Campione del Mondo con il tempo di 4’24”76.

Dopo l’argento di Xenia Francesca Palazzo nei 400 stile libero e l’oro di Stefano Raimondi nei 100 rana SB9, è Carlotta Gilli a prendersi il palcoscenico confermandosi regina mondiale nella finale dei 100 farfalla S13 fermando il tempo sul minuto 1’04”96 .

Secondo posto per Francesco Bocciardo nei, il capitano azzurro Efrem Morelli in finale vola i 50 metri toccando la piastra a 48”88 che vale il gradino più alto del podio.

Le tre medaglie di bronzo arrivano da Monica Boggioni nei 50 stile libero S5, Angela Procida (nella finale diretta dei 50 rana SB2 (1’42”47) e da Antonio Fantin nei100 dorso S6 in 1’19”86.

Nella finale diretta dei 100 rana SB4 arriva anche una doppietta: Giulia Ghiretti e Monica Boggioni si sfidano a suon di bracciate, ma la parmense allenata ha la meglio e va a toccare la piastra per prima fermando il tempo su 1’52”01, subito alle sue spalle la Boggioni che chiude in 1’53”33.

A chiudere la prima serata ancora Raimondi che nei 50 stile libero S10 non si risparmia e guadagna un bronzo (23”75).

Nella seconda giornata di gare al Complexo de Penteada di Funchal il pomeriggio di finali si apre con l’argento di Federico Bicelli nei 400 metri stile libero S7. Poco dopo, sulla stessa distanza, arriva un’altra medaglia targata Polha: la gioia stavolta arriva da Giulia Terzi, che guadagna uno splendido argento.

Dopo il bronzo di Monica Boggioni nei 50 dorso S5 in 46”32, va a medaglia anche Federico Morlacchi che nei 200 misti S9 torna sul podio mondiale con uno splendido terzo posto.

La seconda serata di finali si trasforma poi in una cascata d’oro per l’Italia: Antonio Fantin nei100 stile libero S6 (con tanto di record del mondo), Stefano Raimondi nei 200 misti SM10 e Xenia Palazzo nei 100 dorso S8 impreziosiscono il medagliere azzurro, che nell’ultima gara si colora di bronzo grazie alla staffetta mista 4×50 stile libero con Giulia Ghiretti, Monica Boggioni, Luigi Beggiato e Antonio Fantin.