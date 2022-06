Il grande ritorno della Fulgor Run di Cairate tra sport e musica

Sono trascorsi oltre 1000 giorni dall’edizione 2019 della Fulgor Run di Cairate che dopo due anni segnati dalla pandemia è pronta a ripartire. Sabato 4 giugno andrà infatti in scena la 5a edizione, a ranghi completi, della corsa podistica e degli eventi a essa collegati.

Nella località della Valle Olona l’attesa è da tempo alta: tanta gente negli ultimi mesi si è informata con gli organizzatori per conoscere il destino di una gara particolare non foss’altro che per la sua partenza – il ponte di Cairate – che regala immagini suggestive, capaci di ricordare la celeberrima Maratona di New York e il suo start dal ponte di Verrazzano.

Il via sarà infatti dato sul ponte alle ore 18,30 mentre la gara ricalcherà il programma e il percorso delle edizioni precedenti: «Vogliamo ripartire da dove ci siamo lasciati, riproponendo la stessa esperienza di tre anni fa – spiegano alla vigilia gli organizzatori – anche se qualche novità ci sarà». Due quelle già annunciate: il nuovo punto di ritrovo si trova in via Verdi ed è stato spostato seppure di pochi metri, in una zona dagli spazi più ampi dall’altro lato della provinciale. Inoltre ci sarà una maggior presenza di musica lungo il percorso e al traguardo, con una festa finale che andrà oltre l’arrivo dell’ultimo iscritto, e si prolungherà al Fulgor Bar fino a notte inoltrata.

Il format quindi ripropone la fusione tra evento sportivo e festa itinerante, che rappresenta il tratto identificativo della Fulgor Run, capace ogni anno di attrarre e di mettere l’uno accanto all’altro alcuni top-runners e tanti tapascioni, camminatori e occasionali. Confermate anche le collaborazioni con la Parrocchia e le istituzioni comunali, così come il coinvolgimento delle diverse associazioni cairatesi e degli asili.

I percorsi saranno i due tradizionali tracciati da 11 e da 5 chilometri con passaggi attraverso i più suggestivi angoli del paese. Inoltre, come da fresca tradizione, la Fulgor Run svolgerà la funzione di cerimonia d’apertura per il Palio dei Rioni, che si terrà negli otto giorni successivi, quest’anno con la sua quarantesima edizione.