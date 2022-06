Grandi firme, sagre e teatro per bambini: cosa fare nel weekend sul lago Ceresio

Un lungo fine settimana, grazie al ponte del 2 Giugno, tutto da vivere sul lago Ceresio, tra eventi culturali, escursioni e appuntamenti gastronomici.

Porto Ceresio

Diversi appuntamenti nel fine settimana animeranno Porto Ceresio. Si inizia giovedì 2 giugno con il Mercato dell’antiquariato, vintage e modellismo che pet tutta la giornata sarà allestito in piazza Sant’Ambrogio.

Sabato 4 giugno sarò ospite della Biblioteca il giornalista Toni Capuozzo che presenterà il suo libro “Balcania” e domenica 5 giugno parteciperà all’escursione sul monte Grumello con visita alle trincee della Linea Cadorna e aperitivo in quota

Sempre sabato 4 giugno, alla Raccolta Etnografica Appiani Lopez un primo appuntamento dedicato ai bambini nell’ambito della rassegna PortoArte: la mostra dei disegni ispirati agli oggetti della raccolta, mentre domenica 5 giugno, alle 18,30 negli spazi esterni della bella casa museo di vicolo del Pozzo, Marina De Juli proporrà lo spettacolo per bambini “Pipuffa, una cantastorie proprio buffa”. Qui la locandina dello spettacolo Pipuffa

Infine sabato 4 giugno il tour VA in giro di VareseNews sarà tutto il giorno proprio a Porto Ceresio, per raccontare la bellezza di questo borgo sul lago e le tante cose da vedere e fare, tra il blu del Ceresio e il verde delle montagne. Qui trovate tutte le date delle oltre 150 tappe che faremo fino alla conclusione in autunno.

Brusimpiano

In piazza del lago sabato 4 e domenica 5 giugno la Pro loco organizza un fine settimana con musica e balli latini, con proposte gastronomiche a base di paella e carne alla griglia. Qui la locandina

Lavena Ponte Tresa

In occasione della Celebrazione dell’anniversario della proclamazione della Repubblica i giovani diciottenni della classe 2003 riceveranno il Tricolore e una copia della Costituzione italiana. L’appuntamento è giovedì 2 giugno alle 18.00 in piazza Sangiorgio (in caso di maltempo presso la Sala Polivalente in via Colombo 42/A). Verrà inoltre conferita la Cittadinanza benemerita.