Grandinata alla Forcora, chicchi di ghiaccio come palline da ping pong

Una violenta grandinata si è abbattuta nella tarda mattinata di oggi, martedì 28 giugno, sul territorio della Forcora.

Tra le zone più colpite, la strada del lago Delio dove in alcuni punti si sono accumulati fino a venti centimetri di ghiaccio. In mattinata il maltempo ha interessato anche alcune regioni del Canton Ticino, come l’area del Locarnese dove si sono registrati temporali e grandinate.

(Foto di Simone Riva Berni)

Il maltempo, con grandine e vento, era stato annunciato dalle previsioni in particolare per le zone del Verbano e del Lario. Nuovi rovesci potrebbero verificarsi anche nel tardo pomeriggio e sera.