Griglie accese e volontari pronti: al via l’edizione 2022 della Festa dell’Unità alla Schiranna

Saranno oltre tre mesi di lavoro e passione politica, di musica, cibo e dibattiti. La Festa dell’Unità della Schiranna ha riacceso oggi i motori e fino alla fine di agosto sarà il tradizionale punto di riferimento per chi vuole mangiare all’aperto, ballare, ascoltare musica ma anche ragionare sulle tante questioni aperte sul territorio varesino ma anche in Lombardia e nel Paese.

Oggi pomeriggio, ad inaugurare quella che è stata definita la Festa della ripartenza, c’erano tutti gli esponenti del Pd varesino e non solo: insieme ad Alice Bernardoni, responsabile feste della segreteria provinciale, c’erano il segretario provinciale Giovanni Corbo, il segretario regionale Vinicio Peluffo, il sindaco di Varese Davide Galimberti, il senatore Alessandro Alfieri e la deputata comasca Chiara Braga, il consigliere regionale Samuele Astuti.

A sottolineare l’importanza del “caso Varese” a livello regionale è stata l’onorevole Chiara Braga, che ha rimarcato come non solo la festa del Pd varesino sia la più lunga in Lombardia e tra le più importati a livello nazionale, ma anche come in molte città lombarde il Partito democratico guardi a Varese con molto interesse dopo la riconferma di Galimberti alla guida della città: «Sono qui e non per la prima volta, anche per prendere buoni consigli da Varese, perché siamo in piena campagna per il ballottaggio e vogliamo portare Barbara Minghetti alla guida della città di Como».

«Grazie al Pd varesino e a tutti i suoi volontari – ha detto il segretario regionale Vinicio Peluffo – perché fare questa festa non è mai scontato e quest’anno più che mai è un ritorno importantissimo alla normalità, è uno spazio di incontro, di ascolto e di dibattito per tutti, ma soprattutto per chi è interessato a ragionare sul futuro del nostro Paese e, anche in vista delle elezioni regionali del prossimo anno, vuole aprire una riflessione sul futuro da dare alla nostra regione. E ha ragione Chiara, quella di Varese per il Partito democratico è stata “la battaglia”, e ha dato un segnale e un forte stimolo anche a tante altre città».

E il dibattito è iniziato subito: nella serata inaugurale il primo incontro di una lunga serie, dal titolo “Generare futuro per l’Italia: valori e idee del Partito democratico” con Debora Serracchiani, capogruppo del Partito democratico alla Camera dei Deputati, Alessandro Alfieri, Vinicio Peluffo e Giovanni Corbo.

Ogni settimana, insieme a nuovi menù e a momenti di intrattenimento musicale, la festa del Pd proporrà dibattiti ed approfondimenti sui temi più attuali dell’agenza politica locale, nazionale ed internazionale.

Potete seguire tutta la programmazione della Festa della Schiranna sulla pagina Facebook dedicata