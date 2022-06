Il Gruppo Airone Seafood: la sua esperienza trentennale a servizio del cliente

Il Gruppo Airone Seafood opera nel settore ittico e delle conserve da oltre venticinque anni.

Airone è presente anche nel mercato delle private label o MDD (Marca del distributore), che rappresenta un mercato in continua evoluzione. Per il settore delle private label (per la GDO), si occupa di tutta la filiera, dalla lattina al packaging in vetro, ma anche alla scelta grafica che deve adattarsi alle normative di legge e alle esigenze della grande distribuzione.

Ma cosa si intende per MDD? Sono tutti quei prodotti che vengono realizzati dalle grandi industrie per una catena di supermercati, si parla quindi di prodotti a marchio del distributore.

Airone vanta una leadership nella produzione di prodotti private label proprio grazie al suo know-how, alla qualità del tonno e all’ampia disponibilità di formati che è in grado di realizzare.

Sergio Tommasini, CEO Airone Seafood: “Seguiamo un processo ottimizzato, ossia eseguiamo un primo briefing col cliente, poi valutiamo insieme le necessità e le referenze. A quel punto adottiamo grafiche a norma di legge e lo supportiamo per nuove eventuali richieste, referenze o modifiche”.

Airone è presente dal 1994 sia in Italia (con la sede legale e lo stoccaggio a Reggio Emilia), sia in Costa D’Avorio ad Abidjan che è il più grande porto dell’Africa occidentale.

“Airone Seafood – dice Sergio Tommasini, CEO Airone Seafood – opera nel campo delle conserve ittiche e alimentari, in particolare nel prodotto tonno in conserva. Abidjan rappresenta il più grande porto tonniero del west africa con 330 mila tonnellate di transito e lavoro. Noi rappresentiamo una delle due conserverie presenti. Ad Abidjan la nostra sede conta oltre 1500 dipendenti”.

Il tonno viene lavorato direttamente in loco, Airone Seafood si occupa di tutta la filiera, con circa 23mila tonnellate di tonno all’anno. Airone opera solo con grandi tonniere. Da sempre attenta a mantenere elevato lo standard qualitativo, Airone effettua controlli sistematici su tutta la linea produttiva, questo gli ha garantito le prestigiose certificazioni.

Il certificato Friend of the Sea è un progetto della World Sustainability Organization ed è lo standard di certificazione leader per prodotti e servizi che rispettano e proteggono l’ambiente marino.

è un progetto della ed è lo standard di certificazione leader per prodotti e servizi che rispettano e proteggono l’ambiente marino. Il Marine Stewardship Council (MSC) stabilisce precisi criteri di controllo all’interno di uno standard mondiale per fermare la caccia, l’uccisione e la gestione delle reti sui delfini (reti anti-circuizione).

La lavorazione del pescato avviene esclusivamente da pesce intero di provenienza Oceano Atlantico.

“Ci poniamo con quella assoluta attenzione e garanzia che rappresentano una certezza anche per i nostri clienti, la nostra forza produttiva, la nostra esperienza e la qualità dei nostri prodotti rappresentano ottime garanzie per tutte quelle aziende che vendono e commercializzano prodotti a marchio proprio”.

In particolare, per rispondere alle richieste delle industrie conserviere, Airone produce loins di tonno. I loins sono dei grossi filetti di tonno precotti, puliti manualmente nel luogo di pesca, imbustati ed immediatamente congelati. Questi filetti possono così arrivare direttamente al luogo di lavorazione ed inscatolamento nelle migliori condizioni possibili. Produciamo loins delle specie Yellowfin (Tonno pinne gialle), Skipjack (Tonnetto striato) e Bigeye (Tonno obeso) in buste da 7-8 kg.