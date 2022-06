Gruppo Novauto presenta KINTO Share, il car-sharing Toyota e Lexus da oggi disponibile a Varese

Gruppo Novauto, concessionario leader sul territorio di Varese e provincia, introduce tra i servizi offerti KINTO Share, l’innovativo car sharing di KINTO, il terzo brand globale di Toyota dedicato ai servizi di mobilità, che si rivolge ad aziende, clienti pubblici e privati, mettendo a disposizione una flotta di vetture elettrificate Toyota e Lexus.

Grazie a KINTO Share è possibile vivere un’esperienza di noleggio 100% digitale, scoprendo il piacere di guida e la comodità della tecnologia Full Hybrid Electric di Toyota e Lexus, scegliendo la tariffa oppure il pacchetto più adatto alle proprie esigenze. KINTO Share è ibrido, comodo, rapido e vantaggioso: è possibile scegliere tramite un app l’auto e il piano più adatto alle proprie necessità. Bastano pochi click per avere a disposizione un’auto, ogni volta che serve e per tutto il tempo necessario.

A Varese, il servizio KINTO Share è disponibile presso la sede del Gruppo Novauto situata in via Stadio 12.

“Siamo orgogliosi di portare Kinto Share a Varese. Abbiamo l’ambizione, insieme a KINTO, di soddisfare le nuove esigenze di mobilità in modo semplice, sostenibile ed accessibile a tutti e di offrire una mobilità centrata sulla persona, grazie alla combinazione delle più avanzate tecnologie digitali e di veicoli a bassissime emissioni e ad alta efficienza energetica” – spiega Vincenzo Micalizzi, direttore generale di Gruppo Novauto – “KINTO Share renderà sempre più sostenibile e agile la mobilità dei cittadini e di chiunque si trovi temporaneamente sul territorio per motivi personali, professionali o di turismo. Il servizio sarà inoltre a disposizione delle aziende che potranno rendere più efficiente l’utilizzo della loro flotta aziendale, potendo così ridurre le emissioni di CO2 , anche per particolari esigenze temporanee di mobilità. Siamo certi che il servizio KINTO Share rappresenti la soluzione flessibile che più ci avvicina al territorio in quanto ci permette di diventare un fornitore di servizi di mobilità a valore per tutti: aziende, clienti pubblici e privati rendendo l’utente del servizio protagonista di un percorso comune verso la mobilità sostenibile”.