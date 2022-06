Guasto a Porta Garibaldi, problemi sui treni intorno a Milano

Un guasto alla stazione di Milano Porta Garibaldi ed altri alla rete elettrica stanno causando problemi diffusi sulle linee ferroviarie della Lombardia nella giornata di oggi, martedì 28 giugno.

Ci sono stati altri problemi legati a singoli treni,a. metà pomeriggio ci sono ancora ritardi sparsi e sono previste anche cancellazioni e limitazioni tra tardo pomeriggio e sera, nonostante il guasto sia stato risolto intorno alle 14.

Il guasto a Porta Garibaldi ha avuto conseguenze su diversi treni Trenord soprattutto delle linee dirette verso Varese/Porto Ceresio, Como, Lecco, Malpensa. Alcuni treni da Lecco-Bergamo ancora a metà pomeriggio sono stati limitati a Monza, come ad esempio il treno che normalmente parte da Porta Garibaldi alle 15:52. Una corsa su Porto Ceresio è stata limitata a Varese, per consentire il recupero ritardo, e il treno successivo è ripartito da Varese. Almeno una coppia di corse Malpensa-Milano Centrale è stata limitata alla Bovisa, con i viaggiatori chiamati a proseguire su altre corse Trenord per il Passante o per Cadorna.

A metà pomeriggio sono numerosi i treni con ritardi intorno ai 10′, ma anche fino a 40′, in particolare sulle linee per Domodossola/Arona, Varese/Porto Ceresio.

Sulla linea Rho-Milano-Como San Giovanni alcune corse sono state limitate a metà pomeriggio. Anche in serata ad esempio il treno 25267 è cancellato, il 25259 non circola nella tratta Milano-Rho, il 25273 verrà fatto partire per Como da Certosa verso le 20, senza servire Rho.

Guasti ai treni e problemi all’infrastruttura hanno interessato anche il Passante ferroviario, con una coppia di treni S5 limitati a/da Certosa dal Varesotto e dall’Alto Milanese. Altre corse registrano ritardi intorno ai 20 minuti.