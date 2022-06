Guido Bertolaso incontra i volontari di protezione civile di Cavaria con Premezzo

«Oggi 10 giugno abbiamo avuto l’onore di ospitare presso il nostro Comune Guido Bertolaso, già direttore del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e consulente per Regione Lombardia durante l’emergenza Covid-19».

Lo fa sapere il sindaco Franco Zeni, il Vicepresidente della Provincia di Varese (nonché consigliere provinciale con delega alla Protezione Civile) Alberto Barcaro, l’Assessore alla Sicurezza Diego Bonutto e il gruppo di Protezione Civile del nostro paese guidato da Paolo Bottini, la nostra Polizia Locale ed il Comando dei Carabinieri di Cassano Magnago.

Con l’occasione è stato regalato il libro sulla storia di Cavaria con Premezzo ed è stata mostrata la Via che è stata intitolata ai Volontari di Protezione Civile.

«Ringraziamo, con stima e riconoscenza, il dott. Bertolaso per la graditissima visita e per tutto ciò che ha fatto per il nostro Paese».