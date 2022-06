Il guizzo di Zhao premia Varese: Academy tra le prime otto d’Italia

Un canestro in arresto e tiro da 5 metri, nel traffico, di Weilun Zhao a 10″ dalla fine del tempo supplementare decide a favore della Varese Academy lo spareggio contro Salerno per entrare tra le migliori otto squadre under 19 d’Italia. A Ragusa finisce 77-75 per i biancorossi che piegano solo così (e con la tripla del controsorpasso respinta dal ferro) i tenaci campani, qualificandosi al quarto di finale – difficilissimo – contro la Stella Azzurra Roma.

Un match che la Conforama aveva faticosamente portato dalla propria parte con un break nel terzo periodo, dopo 20′ equilibrati. In quel frangente, con la zona in difesa, un parziale firmato da Librizzi e i primi punti pesanti di Virginio, Varese aveva dato l’impressione di poter chiudere i conti ma Salerno ha reagito nell’ultimo periodo ribaltando di nuovo l’inerzia.

Prese le misure alla zona i blaugrana sono passati a condurre facendo leva sulla straordinaria prova del lungo Loiq, 24 punti e 23 rimbalzi di cui 8 in attacco, sempre pronto a convertire gli scarichi in area dei compagni. Nel momento più delicato l’Academy è sembrata cedere (tripla di Romano per il 62-66) ma Virginio con 4 punti (canestro e 2 liberi) ha rimesso tutto in parità; quindi gli errori di un soffio di Peluso dalla media e Librizzi in entrata hanno mandato la gara al supplementare.

Librizzi in particolare è arrivato con le pile scariche, accumulando errori; la Conforama è scattata bene con Bogunovic ma ancora Romano e Loiq hanno rimesso avanti i salernitani. Virginio (15 + 14 alla fine dopo un avvio difficoltoso) è stato di nuovo decisivo, infine Zhao ha trovato l’azione giusta a 10″ dalla sirena. Penetrazione verso il ferro, arresto per via delle buona difesa e tiro dalla parabola perfetta a evitare la stoppata. Quindi l’errore da fuori di Romano e l’ultimo rimbalzo di Virginio a dare alla Conforama la qualificazione.

Domani – venerdì – l’appuntamento è alle 18: Varese ci arriva con quattro partite nelle gambe in quattro giorni, la favorita Stella Azzurra con un giorno di riposo, “premio” per la vittoria del proprio girone. Ma a questo punto i ragazzi di Bizzozi possono far valere il fattore entusiasmo e rincorrere il sogno tricolore.