“Hidden – verità sepolte”, in arrivo al cinema il thriller girato a Taino

Le colline del Lago Maggiore approderanno presto sul grande schermo. Dopo Caleb, il regista indipendente Roberto D’Antona è infatti pronto a rilasciare la sua seconda pellicola dai toni horror e misteriosi: Hidden – verità sepolte, film – “ispirato a fatti realmente accaduti” – che racconta l’enigmatico caso della scomparsa di quattro donne in un apparentemente tranquillo paese di provincia, dove però si celano oscuri segreti.

Lo scorso weekend la LD Production Company ha pubblicato online il trailer del film – in uscita nel 2022 -girato sul finire della scorsa estate nel Novarese e a Taino, cornice “protagonista” del primo spot pubblicitario. Fin dalla prima inquadratura è infatti possibile riconoscere alcuni luoghi del piccolo Comune formato da 3700 abitanti come il campo sportivo, il cimitero con la vista sul Verbano e la Rocca di Angera e soprattutto il Parco di Giò Pomodoro, dove, a pochi metri dal monumenti dei Punti Cardinali si trovano anche le grosse lettere in marmo che compongono il nome del Comune, lettere visibili anche nel trailer al minuto 1:03.

(Nella foto di Remo Perrone il Parco dei Punti Cardinali)