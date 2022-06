Hotel di montagna cerca con urgenza chef di cucina o cuoco capo partita disponibile da subito

HOTEL 4 STELLE LUSSO IN LOCALITÀ DI MONTAGNA

ricerca con urgenza CHEF di CUCINA o CUOCO CAPO PARTITA

con ESPERIENZA DISPONIBILE DA SUBITO

Offresi

– Vitto e alloggio in Hotel 4 Stelle Lusso, sistemazione in camera singola

– Contratti di lavoro in regola

– Stipendio elevato

– Periodo di lavoro dal 01 luglio al 31 agosto 2022 (su disponibilità anche al 18 settembre 2022).

Chi è interessato può contattarci direttamente al numero: 3442834080

Descrizione completa della posizione

CHEF di CUCINA o CAPO PARTITA AI PRIMI E AI SECONDI

Stiamo cercando TE!

Si proprio te che hai talento e passione in cucina e sei alla ricerca di un ambiente stimolante e con un

progetto di fondo. Questa prima collaborazione può infatti tramutarsi in una collaborazione pluristagionale

(estate e inverno) o tempo indeterminato a seconda delle tue esigenze.

Sei la persona perfetta per il ruolo se possiedi i seguenti requisiti:

Capacità di gestire una partita (primi o secondi)

Capacità di lavorare in team e fare gruppo

Esperienza pregressa nel ruolo

Ordine e pulizia

Chi siamo

Siamo un’azienda che sta investendo nel settore del turismo con importanti progetti di sviluppo. Abbiamo rispetto per il lavoro altrui, i nostri valori guida sono la serenità del gruppo, il rispetto per il prossimo e gli obiettivi aziendali.

La brigata di cucina è già composta da cinque elementi, attualmente stiamo cercando una figura che possa portare un valore aggiunto in quanto chef o un buon collega che si integri con il gruppo.

I turni

Un giorno della settimana è di riposo, gli altri giorni si lavora a colazione e cena. Sarà previsto un contratto in REGOLA DAL PRIMO GIORNO, a tempo determinato.