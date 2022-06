I bambini della materna di Giubiano danno il buon esempio e ripuliscono il quartiere di Varese

Le insegnanti della Scuola dell’infanzia Malnati Macchi Nidoli, nel quartiere di Giubiano a Varese, hanno coinvolto bambini e genitori in “Clean Up”, un evento partecipato di cittadinanza attiva in cui i piccoli alunni e le loro famiglie assieme al personale scolastico hanno fatto squadra per ripulire il territorio dai rifiuti buttati per terra.

I bambini armati di guanti, sacchi e buona volontà sono partiti dal cancello del loro asilo infantile di via San Giusto 21 per pulire strade, aiuole e marciapiedi nei giorni successivi alla festa del Rugby, che si svolge a pochi metri dal loro asilo.

«Siamo convinti che ci sia bisogno di sensibilizzare maggiormente i cittadini sul tema dei rifiuti – spiegano le docenti della scuola dell’infanzia – Pensiamo che quanto fatto dai bambini possa essere un grande esempio per tutti. È inaccettabile che tanta sporcizia venga lasciata con noncuranza per strada, a maggior ragione a ridosso di una scuola dell’infanzia”.

L’auspicio è che l’esempio dei bambini possa ispirare tutti i cittadini a una maggiore attenzione e a non scambiare la strada per pattumiera: per questo da molti giorni fuori dal loro cancello ci sono anche “bidoni della differenziata” realizzati da loro insieme a cartelli che esortano anche i più grandi a prendersi cura del proprio territorio.