I Sabres “fanno meta” e festeggiano la fine stagione al campo da rugby di Ranco

Festa di fine stagione agonistica per la ASD Sabres Rugby Club di Ranco.

Dalle 10 alle 18 di domenica 19 giugno gli atleti e dirigenti della squadra di rugby ranchese festeggiano il “terzo tempo” dopo aver fatto meta e portato a termine l’annata che li ha rivisti finalmente in campo dopo la pausa forzata dalla pandemia.

In particolare, la ripresa delle attività dopo il via libera ministeriale dello scorso febbraio ha impegnato il comparto giovanile in diversi raggruppamenti regionali, e non, con le categorie Under 11, 13 e 15 e con la prima squadra protagonista nel campionato nazionale di Touch Rugby, che li ha visti laureare Campioni Lombardi e piazzare al settimo posto nelle finali nazionali tenutesi a Parma sul campo delle Zebre il 4 Giugno, e nel Campionato Nazionale UISP a 15, dove i Sabres si sono classificati quinti nelle finali nazionali tenutesi a Mogliano l’11 Giugno.

I Sabres, spiega la società sportiva, hanno il piacere di festeggiare assieme ai propri atleti e propri sostenitori i risultati ottenuti con stand gastronomici e della buona birra artigianale, prima dell’appuntamento alla prossima stagione. La mattina vedrà protagonisti i più piccoli con momenti di dimostrazione e prova per le categorie del Nano Rugby (dai 3 ai 7 anni) e per i Juniores (dagli 8 ai 17 anni) per poi proseguire nel pomeriggio con un torneo misto di touch Rugby per Seniores (dai 17 in su).33