I sindaci del Castanese: “Riaprire le osservazioni al Masterplan Malpensa, no al cemento in brughiera”

Il comunicato dei sindaci del Castanese dopo il via libera al masterplan Malpensa varato da regione, Sea e sindaci del Cuv (Comuni del Varesotto intorno allo scalo). Pubblichiamo il testo completo

Non ci siamo mai tirati indietro quando è stato il momento di metterci la faccia contro un progetto che, se di fronte alla contrarietà a qualcosa che avrebbe potuto essere pensato in altro modo. E non lo faremo di certo ora. Anzi! Perché il Castanese ha bisogno di essere tutelato e salvaguardato.

Ci aspettiamo che le modifiche apportate dal protocollo sottoscritto rispetto al progetto depositato presso la Commissione Ministeriale competente per il parere sul Masterplan comportino la riapertura delle osservazioni.

Noi insisteremo affinché i nuovi capannoni Cargo vengano realizzati all’interno dell’attuale sedime aeroportuale, nella zona che ora viene dedicata alla costruzione della centrale di energia, in linea con la posizione espressa dal Parco del Ticino, che coerentemente con le proprie posizioni. viste respinte tutte le proposte alternative all’uso della brughiera ha abbandonato il tavolo.

Insomma siamo uniti più che mai per andare avanti a difendere un’area e la sua gente che meritano di poter vivere in tranquillità e senza possibili conseguenze per la salute e dal punto di vista naturale e paesaggistico.

Il Sindaco di Castano Primo Giuseppe Pignatiello

Il Sindaco di Turbigo Fabrizio Allevi

Il Sindaco di Nosate Roberto Cattaneo

li Sindaco di Vanzaghello Arconte Gatti

Il Sindaco di Robecchetto con Induno Giorgio Braga