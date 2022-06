Igiene Urbana a Varese, la mozione di Clerici compatta la minoranza: “Vogliamo un consiglio comunale dedicato”

I Consiglieri comunali della minoranza a Varese si sono uniti in una richiesta di convocazione del Consiglio comunale urgente per discutere e deliberare in merito alla mozione presentata diversi giorni fa da Stefano Clerici, di Varese Ideale.

Argomento, il servizio di igiene urbana e la raccolta differenziata – Che da gennaio scorso ha un nuovo gestore, l’impresa Sangalli – partendo da una serie di richieste precise che la mozione presenta:

• garantire ai cittadini che ne facciano richiesta la sostituzione gratuita, da parte dell’impresa titolare del servizio di igiene urbana, dei mastelli per la raccolta differenziata di vetro, carta e rifiuti organici con bidoni di grandezza superiore;

• garantire ai cittadini una fornitura gratuita di sacchi rossi (dotati di microchip) commisurata quantomeno al numero annuale di ritiri (104) e non al numero di appartenenti al nucleo familiare (ad oggi 16 a testa);

• garantire l’accesso alla piattaforma ecologica senza distinzione relativamente al mezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti, previa lettura della Carta Regionale dei Servizi – Tessera Sanitaria, eventualmente individuando un limite mensile di accessi a persona fisica;

• dotare tutte le aree cani di adeguati distributori di sacchetti per le deiezioni animali;

• garantire, una volta terminata la fornitura di sacchetti per la raccolta differenziata della plastica e dei rifiuti organici, il ritiro da parte dell’azienda titolare del servizio anche di sacchetti non ufficiali;

• garantire che la la pulizia delle strade venga effettuata secondo un calendario comunicato alla cittadinanza e che comprenda anche i marciapiedi;

A firmare la richiesta di convocazione, che secondo il regolamento comunale deve essere convocato entro 20 giorni dalla richiesta formale (avvenuta venerdì scorso, ndr) tutti i capigruppo e vice-capigruppo di minoranza: «Come centrodestra auspichiamo un confronto serio e nel merito con l’Assessore e la maggioranza di centrosinistra che lo sostiene, senza nascondersi dietro ai “se”, “forse”, “vedremo”, ma trovando insieme soluzioni ai gravi problemi che il nuovo servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana ha portato in città – ha commentato Luca Boldetti, capogruppo del Polo delle Libertà – Non abbiamo fatto richieste folli, ma semplici proposte di buonsenso che, però, possono veramente migliorare la qualità del servizio offerto e andare incontro alle esigenze che stanno emergendo sempre più».

I FIRMATARI DELLA RICHIESTA

Barbara Bison capogruppo“Lega – Salvini Lombardia”, Luca Boldetti capogruppo “Polo delle Libertà”, Stefano Clerici, capogruppo “Varese Ideale”, Roberto Puricelli, capogruppo “Per una grande Varese”, Luigi Zocchi, capogruppo “Fratelli d’Italia”, Stefano Angei, vice-capogruppo “Lega – Salvini Lombardia”, Salvatore Giordano, vice-capogruppo “Fratelli d’Italia”, Simone Longhini, vice-capogruppo “Polo delle Libertà”