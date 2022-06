Igiene Urbana a Varese, un incontro on line per capire come sta cambiando

Camera Condominiale Varese ha organizzato, per il primo luglio 2022 un incontro online aperto al pubblico rivolto ai condòmini, imprese di pulizia, amministratori di condominio e operatori del settore sulla nuova gestione della raccolta rifiuti a Varese, dal titolo: “Raccolta rifiuti nella città di Varese, come sta cambiando”.

Camera Condominiale è l’unica Associazione di amministratori di condominio che ha firmato un accordo di cooperazione con l’Impresa Sangalli, nuovo gestore dell’Igiene Urbana nel capoluogo varesino e questo è il primo di una serie di incontri in collaborazione avviato dalla Associazione e dalla Ditta Sangalli con il Patrocinio del Comune di Varese.

«Dal mese di gennaio 2022, la città di Varese ha dovuto affrontare numerosi cambiamenti e il nostro obiettivo è quello di formare e informare la cittadinanza su questo importante argomento, dando la possibilità ai cittadini di porre domande direttamente ai vertici della Ditta Sangalli – spiega Andrea Leta, Direttore Generale di Camera Condominiale Vares – È giunto il momento di fare il punto della situazione insieme agli abitanti della città di Varese, agli operatori del settore e ai vertici della Ditta Sangalli; lo scopo di questo incontro è proprio quello di fare chiarezza sull’argomento».

«Fare formazione sul tema dei rifiuti e della raccolta differenziata è il segnale di una precisa presa di coscienza da parte della cittadinanza nell’impegnarsi nel proteggere l’ambiente in cui viviamo – Aggiunge Alfredo Robledo, Presidente dell’Impresa Sangalli – Per questo come azienda ci impegniamo per organizzare momenti di confronto aperto capaci di garantire una corretta e chiara comunicazione sul tema dei rifiuti. Grazie al lavoro degli amministratori di condominio, delle imprese di pulizia e dei condòmini stessi è possibile rendere ancora più virtuosa».

«Questo evento è la realizzazione nel concreto della partnership sottoscritta qualche mese fa – sottolinea Gianluca Carullo, Responsabile Scientifico di Camera Condominiale Varese – Grazie a questo incontro vogliamo portare a tutti gli interessati, professionisti e non, le informazioni necessarie per potersi confrontare in sicurezza con il tema della gestione e dello smaltimento di rifiuti domestici».

Introdotti dai saluti del presidente di Camera Condominiale Andrea Leta, relatori all’incontro saranno Sandro Di Scerni, responsabile comunicazione di Sangalli, e l’assessore all’ambiente del comune di Varese Nicoletta San Martino. A moderare l’incontro sarà la giornalista di Varese News Stefania Radman.

L’ appuntamento si svolgerà online dalle 14 alle 16, ed è aperto a tutti in diretta streaming sulla piattaforma Zoom.

Per chi fosse interessato a partecipare, può iscriversi qui.