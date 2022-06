“Il disegno mi ha aiutato nelle difficoltà”: Youssef ora vuole aiutare gli ucraini di Legnano con l’arte-terapia

Il disegno come terapia e strumento di solidarietà. Youssef, legnanese, originario del Marocco, dopo avere affrontato e superato tante difficoltà, familiari e non, ha deciso di mettere a disposizione la sua esperienza e la sua arte per aiutare gli adolescenti ucraini accolti sul territorio.

Il giovane, diplomato all’Isis Facchinetti di Castellanza e inserito in un’azienda dove si occupa di robotica, ha così ripreso i suoi disegni migliori – alcuni di questi sopravvissuti ad un incendio in Marocco – e li ha messi in vendita autentificandoli su internet. Il ricavato sarà devoluto da Youssef al fondo emergenza ucraina attivato dai sindaci dell’Altomilanese per sostenere l’accoglienza dei profughi ucraini sul territorio, la raccolta ufficiale e più vicina al nostro territorio: «Ho iniziato a disegnare a scuola: mi concentrava durante le lezioni anche se gli insegnanti non lo hanno capito fin da subito – spiega Youssef -, Grazie al disegno apprendevo meglio, oltre ad esprimere attraverso il tratto i miei sentimenti e il mio stato d’animo: questo mi ha sempre aiutato ad affrontare i momenti difficili (dal trasferimento in Italia alla morte della madre ndr) come una sorta di terapia».

QUI IL LINK PER LE OPERE

Quando Youssef aveva bisogno di un occhio di riguardo ha disegnato la mano, simbolo di cura; ha invece dato vita a un elefante per rendere la dimensione dei suoi problemi da adolescente, così come ha scelto il soggetto dei diamanti, solo alcuni colorati, «quando avevo tutto e invece non avevo niente». «Sono convinto che questa mia esperienza possa aiutare altri ragazzi che stanno passando le mie stesse difficoltà – sottolinea Youssef che è venuto in redazione a mostrarci i suoi disegni -. Per questo oltre a donare il ricavato per l’accoglienza, vorrei mettere a disposizione la mia arte disegnando insieme ai ragazzini ucraini che spesso vedo nel mio quartiere a Legnano, magari attraverso laboratori artistici». Youssef è a disposizione delle associazioni che volessero coinvolgerlo e contattarlo per attività artistiche.

