“Il dolore soffocato”, proiezione a Busto Arsizio a cura di “A&G Production Ciak si gira”

Domenica 19 giugno, alle 16, nella sala Tramogge dei Mulini Marzoli a Busto Arsizio, proiezione del film “Il dolore soffocato”.

Il gruppo “ciak si gira” si è costituito negli ultimi anni in una Associazione Onlus denominata “ A&G Production Ciak si gira” con lo scopo principale di diffondere messaggi di alto profilo etico e pedagogico per stimolare riflessioni ed “educare” contro ogni forma di razzismo , discriminazione ed ingiustizia, tramite lo straordinario mezzo cinematografico che permette di rappresentare in modo plastico ed immediato.

Il loro laboratorio cinematografico elabora i messaggi da veicolare, ne individua i personaggi e studia le interpretazioni per i vari protagonisti, cerca i luoghi delle location per le riprese e infine il filmmaker compie il montaggio delle fiction con le quali affrontano e hanno affrontato temi importanti come la disabilità, l’educazione, la condizione femminile, l’omosessualità e il disagio giovanile. Di seguito un intervento della regista che illustra l’intero progetto