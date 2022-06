Il festival “Il lago cromatico” entra nel vivo

La nuova edizione del festival Il lago cromatico dal titolo Intrecci entra nel vivo della sua programmazione. I primi tre appuntamenti della manifestazione si svolgeranno a Ranco, Somma Lombardo e Cerro di Laveno Mombello.

I prossimi appuntamenti del festival Il lago cromatico

Mercoledì 29 Giugno, Ristorante Il Sole di Ranco

“Intrecci di culture e sapori in una tazza di tè”, è il titolo della cena con degustazione in cui la raffinata cucina di Chef Davide Brovelli e il Tè di recentissima produzione della Compagnia del Lago Maggiore di Verbania si incontreranno con la passione e la consolidata esperienza di Tea In Italy, azienda varesina divenuta ormai meta sicura, nella Città Giardino, per i cultori della tradizionale bevanda.

Venerdì 1 Luglio, Castello Visconti di San Vito, Somma Lombardo, ore 21:15

Alla festa leggiadra, è il titolo del concerto che l’Ensemble Micrologus proporrà per la nuova edizione del Festival Il Lago

Cromatico. Il concerto sarà dedicato alla produzione musicale del Trecento italiano, riferita ai momenti conviviali del cantare e del danzare all’epoca di Giovanni Boccaccio. Il programma comprende salterelli, lunghe istampite, dal carattere improvvisativo, e altre musiche strumentali di danza, insieme al canto delle ballate d’amore, monodiche e polifoniche, di anonimi e di autori come Gherardello da Firenze, Guglielmus de Francia, Lorenzo da Firenze, Niccolò Preposito de Perugia e del più famoso, e prolifico, Magister Francesco Landini. Musiche interpretate nel brillante stile dei giullari, che animarono le feste della ricca e vivace società trecentesca italiana, e dei poeti-musicisti, che si cimentarono nel creare ballate nei convivi e nei giardini d’amore. Il concerto sarà anche un omaggio al centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, che dedicò parte della sua produzione artistica alla tradizione medievale.

L’Ensemble Micrologus, costituito da Patrizia Bovi (canto, arpa, tromba medievale); Goffredo Degli Esposti (flauto e

cornamusa); Gabriele Russo (viola e ribeca); Enea Sorini (tamburelli, naccharoni), nasce nel 1984, con lo scopo di contribuire alla riscoperta e all’interpretazione della Musica Medievale, basandosi sulla ricerca delle fonti, sulle indagini storiche, paleografiche, organologiche ed iconografiche. I musicisti del Micrologus utilizzano fedeli ricostruzioni degli strumenti d’epoca (collaborando direttamente con i vari liutai specializzati) e, nelle esecuzioni in forma di spettacolo teatrale, costumi ed elementi scenografici. Si esibiscono regolarmente in tour in Europa, America e Giappone con concerti e collaborazioni con il teatro, la danza e il cinema. Numerose sono le registrazioni radiotelevisive per: RAI 1, RAI 2, Radio 3, Radio France Culture, Radio France – Musique, ORF Vienna, Radio Suisse, Asahi Television di Osaka, WDR Colonia, Radio Clara Belgio, Televisione Slovena. Sono ormai riconosciuti a livello internazionale come una delle formazioni di riferimento per la musica medievale. Il concerto si svolgerà nel cortile dello splendido Castello Visconteo ed è stato organizzato in collaborazione con il Comune di Somma Lombardo e la Fondazione Visconti di San Vito. Prima del concerto sarà possibile essere accompagnati in una visita

del Castello.

Sabato 2 Luglio, MIDeC, Cerro di Laveno Mombello, ore 21:30

Nel cortile di Palazzo Perabò, sede del Museo Internazionale del Design Ceramico, si svolgerà il concerto di Filippo Gambetta (mandolino brasiliano a 10 corde e organetto) e Alessandro Scotto d’Aniello (chitarra brasiliana a7 corde). Choropo è il titolo del concerto: gli ascoltatori saranno accompagnati in un viaggio che parte dai climi carioca di inizio secolo, lo “Choro”, musica strumentale dalle molteplici influenze, a confine tra il romanticismo musicale mitteleuropeo e le ritmiche afro. I due musicisti proseguono il loro itinerario musicale raggiungendo gli altipiani venezuelani, alla scoperta di Joropo, Merengue, Valse altre forme musicali tipiche di quella tradizione. Entrambi genovesi, Filippo e Alessandro omaggiano nel loro concerto anche la musica italiana con alcuni inserti legati al repertorio di liscio popolare, reinterpretato in chiave originale.

Filippo Gambetta, genovese, si dedica alla composizione di musica originale per l’organetto diatonico, di cui è uno dei

migliori interpreti italiani. Oltre a proporre repertori specifici, come la musica tradizionale irlandese e nord italiana; collabora inoltre con artisti e gruppi le cui visioni musicali vanno oltre l’universo propriamente folk. Invitato regolarmente nei maggiori Festival internazionali, ha al suo attivo diverse incisioni discografiche ed importanti collaborazioni. Collabora con i Birkin Tree, una delle principali formazioni italiane di musica irlandese, e i Liguriani con cui ha tenuto numerosi concerti in Italia. Tiene regolarmente stage di organetto sia in Italia che in Europa. Il concerto è organizzato in collaborazione con il Comune di Laveno Mombello. Per l’occasione verranno verranno esposti alcuni intrecci della manifattura Athison Oxilla e manifattura di Domodossola. Tutti i dettagli degli eventi sono disponibili sul sito www.illagocromatico.com.

