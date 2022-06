Il Palio di Rescaldina entra nel vivo tra carte e freccette con il Palio dei Bar

Rescaldina si veste dei colori delle “sue” contrade ed entra nel vivo del Palio, tornato dopo il doppio stop imposto dalla pandemia ad animare il paese grazie alla vivacità delle quattro “sorelle” che in questi giorni si stanno sfidando gara su gara per contendersi il gonfalone della vittoria. E dopo la sfilata di domenica 5 giugno – che nonostante il tempo incerto ha visto centinaia di persone riversarsi per le vie cittadine per seguire il corteo composto da sbandieratori, mangiafuoco e figuranti in costume che hanno fatto rivivere la leggenda di Lupo da Limonta -, in settimana è stato il Palio dei Bar ad iniziare a scrivere la classifica che domenica 19 giugno porterà all’assegnazione dell’edizione 2022 della manifestazione.

A a dare il via alle danze è stato il torneo di scopa d’assi, che ha visto trionfare Rescalda davanti a Torre, Croce e Ravello, seguito dal torneo di scopa liscia, andato ancora una volta agli Indiani seguiti in classifica da Croce, Ravello e Torre, per poi finire con il torneo di freccette, dove il gradino più alto del podio è andato a Ravello davanti a Rescalda, Croce e Torre. Tre sere di divertimento ospitate dagli esercizi commerciali del paese che hanno portato ad una classifica, naturalmente parziale, che al momento vede in testa i biancorossi, già vincitori delle edizioni 2018 e 2019 del Palio, con 13 punti e alle loro spalle Ravello con 8, Croce con 7 e Torre con 5.

Neanche il tempo di posare carte e freccette, però, che il Palio di Rescaldina è già pronto ai prossimi appuntamenti: sabato 11 e domenica 12 giugno, infatti, le contrade torneranno a sfidarsi e soprattutto a divertirsi, e questa volta lo faranno sui campi da calcio, basket e pallavolo del centro sportivo di via Schuster, che nel fine settimana farà da cornice anche alla Festa dello Sport in un caleidoscopio di esibizioni e dimostrazioni da parte delle associazioni sportive del paese, condite da buon cibo e dal ritorno di quella socialità che negli ultimi due anni era diventata un ricordo a causa dell’emergenza sanitaria.