Il Santuario della Madonna di Dio ‘l sa di Parabiago sarà tappa intermedia del Cammino di Sant’Agostino

Il Cammino di Sant’Agostino (o Cammino della rosa) è un pellegrinaggio mariano di 620 Km (da Monza a Pavia) + 150 km (da Pavia a Genova), dal caratteristico tracciato a forma di rosa e concepito per raggiungere e collegare nelle sue tappe cinquanta Santuari mariani della Lombardia. La Madonna di Dio ‘l sa di Parabiago domenica 26 giugno sarà tappa intermedia della Camminata da Busto Arsizio, Santuario di Santa Maria in Piazza, passando per Legnano, Santuario di Santa Maria delle Grazie, per arrivare a Rho, e al suo Santuario.

Il gruppo di volontari “Riapriamo il Santuario “ da qualche mese, in collaborazione con l’Ecomuseo del paesaggio di Parabiago e con la parrocchia Maria Madre della Chiesa di Nerviano, si occupa della riapertura del Santuario della Madonna di Dio ‘l sa con un’iniziativa che rientra tra i patti di collaborazione con la cittadinanza.

Le volontarie e i volontari del gruppo “Riapriamo il Santuario” accoglieranno i pellegrini in arrivo da Legnano. Il circolo Legambiente di Parabiago offrirà loro un piccolo ristoro: frutta e bevande fresche.

L’arrivo dei pellegrini è previsto verso le 12:30. Si fermeranno per una visita e per una pausa rigeneratrice nel cortile adiacente al Santuario, prima di ripartire verso il Santuario di Rho.

Sarà un momento importante per il Santuario, che ne conferma la valenza storica, artistica e culturale, oltre che religiosa.

Il Santuario sarà aperto dalle ore 12:00 alle ore 14:30.