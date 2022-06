Sono Illegali: a Varese un incontro che racconta del più grande arsenale atomico europeo dispiegato dagli USA

l Parere giuridico sulla presenza di armi nucleari in Italia

Mercoledì 22 giugno alle 20:30 la Sala Montanari di Via dei Bersaglieri a Varese, ospiterà l’evento Sono illegali: presentazione pubblica del Parere Giuridico sulla presenza di armi nucleari in Italia, iniziativa patrocinata dal Comune di Varese, organizzata da Abbasso la Guerra, Rete Varese Senza Frontiere, Soci Banca Etica Varese e Ialana Italia.

“Decise a strappare il velo di silenzio sul pericolo atomico che gli italiani corrono ogni giorno a causa degli ordigni nucleari custoditi nelle basi NATO di Aviano (Pordenone) e Ghedi (Brescia), Abbasso la Guerra e altre ventuno associazioni pacifiste territoriali e nazionali si sono rivolte agli avvocati Lau e Giangiacomo per chiedere uno studio sui possibili rimedi giuridici ben prima che l’invasione russa dell’Ucraina e il profilarsi di uno scontro tra superpotenze rendesse la minaccia di distruzione atomica un argomento sempre più concreto, nominato e persino banalizzato”.

Il Parere giuridico sulla presenza di armi nucleari in Italia assume oggi una potenzialità straordinaria: mostrare l’insipienza e le convenienze di un potere istituzionale che negli anni non ha tenuto in alcun conto la sicurezza dei cittadini, nascondendo e minimizzando la presenza a 85 chilometri da Milano, nel caso di Ghedi, a 95 chilometri da Venezia, nel caso di Aviano, del più grande arsenale atomico europeo dispiegato dagli USA.

Interverranno Claudio Giangiacomo, Ugo Giannangeli, Joachim Lau, Elio Pagani.