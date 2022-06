In bici tra massi erratici e dighe, cosa fare a Sesto Calende nel weekend da venerdì 24 a domenica 26 giugno

(foto Riccardo Frison)

Ultimo fine settimana di giugno (venerdì 24/domenica 26) a Sesto Calende, dove, dopo un weekend all’insegna dei Rioni Mulini, è tempo di godersi la tranquillità della mobilità dolce e scoprire la città lungo il Ticino in sella alla biciletta. Ma non solo la biciclettata insieme a Ticino Guide, con la fine di giugno arriva anche la fine della prima stagione della trasmissione radio Sesto alle 7, in onda, in via del tutto eccezionale, alle ore 21 per la grande festa d’arrivederci.

METEO – Ad accezione del pomeriggio di venerdì 24, non dovrebbero essere in arrivo piogge e mal tempo in città, al contrario domenica potrebbe rivelarsi una calda giornata di sole arrivando a registrare temperature massime fino a 30 gradi.

APPUNTAMENTI

VENERDÌ 24 GIUGNO – ore 21 – Doppia festa al Portichetto

Ultimo appuntamento dell’anno per Sesto alle 7, che in occasione dei 50 anni del celebre ristorante in centro a Sesto ha deciso di “stravolgere le carte” e posticipare il consueto appuntamento del venerdì alle ore 21. Prima delle meritate ferie estive, il trio di speaker formato da Susy Milani, Fabio Barisone Marco Limbiati invita i sestesi in Piazza Garibaldi per un ultimo brindisi insieme, con la possibilità di partecipare al popolare format radiofonico “strettamente sestese”.

DOMENICA 26 GIUGNO – ore 8:30 – Tour in bicicletta attraverso i luoghi storici e naturalistici di Sesto Calende

Nuove iniziative all’insegna della valorizzazione del territorio e del cicloturismo organizzate dall’Associazione “Ticino Guide” grazie alla collaborazione con Fondazione Ca’ Granda e Pro Sesto in arrivo domenica 26 giugno il tour guidato all’interno del Parco Ticino che andrà lungo luoghi storici e naturalistici di Sesto Calende. Un percorso guidato di 30km lungo tutta l’alzaia del Ticino fino alle dighe del Panperduto, “gioiello d’idraulica industriale”, attraverso il Sass di Biss e gli sbarramenti più importanti del Ticino.

