Inaugurato il parco in città a Cassano Magnago

Taglio del nastro ufficiale a Cassano Magnago per il nuovo parco in città. Nel pomeriggio di oggi, sabato 4 giugno, l’area verde è stata inaugurata dal sindaco Nicola Poliseno. Al suo fianco i tre candidati Pietro Ottaviani, Tommaso Police e Osvaldo Coghi. «Sapete quanto io ami usare i social per raccontarvi ciò che abbiamo fatto e ciò che vogliamo fare – ha scritto il primo cittadino sul proprio profilo Facebook -. Ma oggi sono talmente contento ed emozionato che lascio “parlare” le immagini».

La realizzazione del parco riflette le previsioni del piano di governo del territorio del 2007 che prevedeva un “Bosco di città “da 110.000 metri quadrati inserito nel tessuto cittadino. Le opere sono state finanziate dall’autostrada Pedemontana Lombarda quale compensazione ambientale per la parte della stessa struttura viaria insistente sul nostro territorio, che con identica modalità ha permesso anche di realizzare l’Oasi Boza.