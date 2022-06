InBiblioteca, a Varese il finale della rassegna, con reading, spettacoli teatrali itineranti ed eventi

Si conclude domenica 26 giugno #InBiblioteca, la rassegna primaverile della Biblioteca civica di Varese, che ha dedicato quest’edizione all’Odissea con 14 eventi che hanno visto la partecipazione di più di 400 persone. Per la chiusura della rassegna verrà organizzata un’intera giornata ispirata all’opera immortale di Omero, oltre ad un reading letterario sugli “animali straordinari”.

Programma

Dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30 sarà possibile visionare le edizioni antiche, dal 1524 al 1920, dell’Odissea, parte del patrimonio storico della Biblioteca Civica di Varese.

Alle ore 10.00, 11.30, 14.30 e 16.00 appuntamento con “ODISSEA” VIAGGIO TEATRALE ALL’INTERNO DEI GIARDINI ESTENSI. Ideazione e regia di Clarissa Pari, con accompagnamento musicale della flautista Chiara Brusa, all’arpa Mara Baila. Per partecipare all’evento è richiesta la prenotazione obbligatoria al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-odissea-viaggio-teatrale-allinterno-dei-giardini-estensi-321358691497

Lo spettacolo intende coinvolgere appassionati, famiglie, bambini e ragazzi partendo dalla biblioteca: prima tappa con Linda Terziroli, esperta docente di materie letterarie, che tesserà la trama dei significati più importanti dell’ Odissea. Si proseguirà, in un percorso di teatro itinerante interattivo nei Giardini Estensi alla scoperta dei personaggi dell’Odissea, con uno staff di attori e partecipanti composto da Diego Amabile, Andrea Baila, Iacopo Bravo, Dino De Simone, Andrea Frazzetto, Loris Mozzini, Loren Mirashi, Giorgio Putzolo, Giorgia Testa, Maura Tombolato, Rosa Zanotti,Valentina Vannetti e la partecipazione di Dino Azzalin. Le sirene saranno interpretate dal gruppo spettacolare MODERN ACROBATIC centro studi Varese diretto da Alessia Introini e Paola Numeroli.

Alle ore 17.30 nel cortile antistante la Biblioteca ci sarà il reading “Dal cane Argo al topo di Filelfo, i nostri animali (stra)ordinari”, a cura di “Parole in viaggio”. L’associazione di lettura scenica Parole in Viaggio regalerà un’immagine degli animali insolita: animali che parlano in prima persona, riproducendo vizi, difetti ma anche pregi degli esseri umani. Tutto questo con l’intenzione di lasciare un interrogativo ai presenti, e cioè se davvero gli animali sono così diversi da noi, o se esiste solo un problema di barriera di comunicazione tra noi e loro. Le letture saranno accompagnate dalla chitarra di Alessandro Marotta, Parole in viaggio sarà rappresentata da Gianluca Fiore, Alessandra Rosi Bernardini, Lucia Martignoni, Sara Martignoni e Marta Massari.

In caso di brutto tempo le iniziative si svolgeranno nei locali della Biblioteca Civica.