Incendio in via Novara a Busto Arsizio, a fuoco un campo di 3mila metri quadri

Fiamme questa mattina, 20 giugno, in un campo in via Novara a Busto Arsizio. L’incendio ha interessato un’area di circa 3mila metri quadri. Sul posto i Vigili del Fuoco di Busto Arsizio e, in supporto, i colleghi di Inveruno con quattro mezzi. La colonna di fumo era visibile da Legnano.

L’incendio è stato domato, grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco, anche se gran parte del campo è stato danneggiato. Nessun ferito e nessun problema alla circolazione.