Incendio in un edificio di via Postumia a Varese, vigili del fuoco in azione

Sono ancora in fase di verifica le cause che hanno innescato un incendio che ha colpito un edificio di via Postumia a Varese.

I vigili del fuoco intervenuti con quattro automezzi, tra cui un’autoscala e un’autobotte, hanno spento le fiamme e sono in corso le operazioni di messa in sicurezza. L’incendio ha distrutto completamente la copertura dell’edificio e il sottotetto. Non si sono registrati feriti.

Le fiamme erano visibili in lontananza, così come un fitto fumo nero.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Locale di Varese che ha chiuso la strada per agevolare il lavoro dei vigili del fuoco.