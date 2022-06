Incidente a Cittiglio sulla statale, due feriti

Sono due le persone rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto venerdì mattina, 17 giugno attorno alle 7 all’incrocio fra la via san Giulio e la strada statale 394 “dir”: infatti il punto in cui si è verificato il sinistro è quel tratto di strada che porta a Laveno Mombello, circa 300 metri dopo il semaforo dell’ospedale.

Sul posto i carabinieri di Luino e due ambulanze, della croce rossa italiana di Gavirate – Medio Verbano, e di Sos Travedona.

I mezzi del soccorso sanitario stanno operando in codice giallo e nello schianto sono rimaste ferite due persone, tra cui un uomo di 58 anni.

Traffico e coda nel tratto interessato dallo scontro.