Nuovo incontro tra Comune e Città di Varese, tiene banco la questione “Franco Ossola”

Dopo il primo incontro di mercoledì 8 giugno, seguito dalla lettera formale di intenti del Città di Varese, alla quale ha risposto il comunicato del Comune, oggi – sabato 11 giugno – le due parti si sono ritrovate nuovamente per la questione stadio “Franco Ossola”.

L’impianto di Masnago è un nodo imprescindibile perché il club di calcio possa avanzare la proposta di ripescaggio in Serie C dopo la vittoria dei playoff. Il sindaco Davide Galimberti, anche formalmente, ha annunciato che il comune farà la propria parte eseguendo i lavori, ma chiedendo alla società una garanzia economica. Dopo un primo “no” da parte del club, la proposta di Palazzo Estense è stata quella di chiedere un deposito di 30mila euro – sui 150mila stimati per i lavori -, che verrà restituita al club a ripescaggio avvenuto.

Con queste premesse, le due parti si sono ritrovate ancora in questo caldo sabato varesino. All’ordine del giorno dei dettagli tecnici rispetto ai prossimi passaggi in programma, soprattutto da parte della società che, confermando la contrarietà a versare i 30mila euro, necessitava di alcune precisazioni per la compilazione dei documenti per la richiesta di ripescaggio.

Quello dei 30mila euro continua a essere un nodo spinoso che non si riesce a sciogliere e sul quale le due parti divergono. Palazzo Estense intende questo passaggio non sotto un aspetto economico, ma come una garanzia sulle reale intenzioni della società; dall’altra parte la richiesta viene vista come un qualcosa di non dovuto.