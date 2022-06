Infortunio in Canton Ticino, lavoratore italiano cade da un muretto e batte la testa

Oggi mercoledì 8 giugno, poco dopo le 12.30, presso un cantiere in via Piancorella a Corteglia, nel Mendrisiotto, si è verificato un infortunio sul lavoro. Stando a una prima ricostruzione fatta dalla Polizia Cantonale, e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, un 62enne operaio italiano residente in Italia mentre effettuava dei lavori di messa in sicurezza è caduto da un muretto da un’altezza di circa 1,20 metri, battendo la testa.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia Città di Mendrisio e i soccorritori del SAM, che dopo aver prestato le prime cure lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale. In base a una prima valutazione medica, il 62enne ha riportato serie ferite.