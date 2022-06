Interpretando suoni e luoghi, weekend di concerti con giovani talenti a Besano e Grantola

Fine settimana ricco per la rassegna curata dalle Comunità Montane delle Valli del Verbano e del Piambello, in collaborazione con l’Associazione Cameristica di Varese

Fine settimana ricco per la rassegna “Interpretando suoni e luoghi”, curata dalle Comunità Montane delle Valli del Verbano e del Piambello, in collaborazione con l’Associazione Cameristica di Varese.

Venerdì 1 luglio alle ore 18.30 a Besano un concerto da non perdere in un luogo suggestivo: il panoramico Colle di San Martino presso la Chiesa di s. Maria Nascente a cui si arriva con una breve camminata. Interpreti due musicisti d’eccezione: i violoncellisti Claude Haurì e Milo Ferrazzini, padre e figlio con una carriera internazionale che eseguiranno musiche di Vivaldi, Rossini, Paganini, Popper. Prima del concerto sarà possibile seguire una visita guidata al Museo Civico dei Fossili di Besano, solo su prenotazione, inviando mail a museo@comune.besano.va.it o chiamando il numero 3337849836.

Sabato 2 Luglio e domenica 3 luglio alle ore 21 nel comune di Grantola, in collaborazione con la prestigiosa associazione PianoFriends nella suggestiva ex Chiesa di s. Carlo in Piazza Cavour, si esibiranno con giovanissimi talenti del pianoforte partecipanti alla Masterclass del M° Yuri Bogdanov.

Sabato 2 luglio Mattias Glavinic, Carlotta Galli, Jun Li He di 12 anni e Emanuele Caporali di 14 anni suoneranno brani di di Debussy, Beethoven, Chopin e Prokofiev con la partecipazione straordinaria dello stesso Maestro Bogdanov che eseguirà brani dii Bach.

Domenica 3 serata dedicata interamente ai giovani, vincitori di concorsi pianistici nazionali e internazionali, Giacomo Corbetta, Matteo Pinna, Massimo Urban di 17 anni e Xing Chang di 20 anni, su musiche di Chopin e Listz.

I concerti sono ad ingresso libero e gratuito con prenotazione facoltativa via mail suonieluoghi@gmail.com whatsapp 335 7316031 pagina Facebook Interpretando Suoni e luoghi