Investimento in viale Lombardia a Castellanza, 69enne in ospedale

Incidente in viale Lombardia a Castellanza dove questa mattina, lunedì 20 giugno, è stato investito un uomo di 69 anni. Coinvolte una macchina e un furgoncino. Tempestivo l’intervento dei soccorritori, intervenuti con un’automedica e un’ambulanza che ha portato la persona ferita in ospedale in codice giallo.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale che ha effettuato i rilievi del caso e ha chiuso temporaneamente la strada per consentire le operazioni di sicurezza.