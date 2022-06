La 35esima edizione di Esterno Notte inizia con il film El Olivo e la regista Icíar Bollaín

Prende il via la 35esima edizione di Esterno Notte, la storica rassegna di cinema all’aperto organizzata da Filmstudio 90. Il primo evento è in programma ai Giardini Estensi di Varese (in caso di maltempo al cinema Nuovo, gli aggiornamenti sulle pagine social di Filmstudio 90) con la proiezione del film “El Olivo” di Icíar Bollaín, alla presenza della regista spagnola. Prima, alle 19 e 30, è in programma un aperitivo per un momento conviviale, sempre con Bollaín.

Conosciuta per l’interpretazione in “Terra e libertà” di Ken Loach, Icíar Bollaín, è regista di film come “Ti do i tuoi occhi”, “Tambien la lluvia”, “Yuli – Terra e libertà” e “Il matrimonio di Rosa”, alcuni sceneggiati da Paul Laverty.

Il film racconta la storia di Alma, una giovane impulsiva, affettuosa e dalla forte personalità, molto unita al nonno. La giovane assiste al dolore dell’uomo che si chiude nel silenzio e nel dolore, perché gli manca un ulivo secolare che i suoi figli hanno venduto come elemento ornamentale. Determinata a restituirgli serenità recuperando l’albero, ripiantato in qualche luogo sconosciuto d’Europa, la ragazza coinvolgerà parenti ed amici in un’impresa folle e ai limiti dell’impossibile. Un film struggente e lucidissimo, scritto da Paul Laverty e diretto da Icíar Bollaín.

Biglietto intero € 6,50 , ridotto soci Filmstudio 90, Arci, over 65, under 18 € 5,00, Ridotto soci under 25 € 3,00. Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/417172799917813

In caso di brutto tempo la proiezione sarà spostata dai Giardini Estensi, al Cinema Teatro Nuovo, sempre con inizio alle ore 21.30.

APERITIVO CON LA REGISTA

Con il sole e con la pioggia, dalle ore 19.30 la regista e lo staff di Filmstudio 90 aspetteranno gli spettatori curiosi per un momento conviviale prima della proiezione.

Se la proiezione sarà ai Giardini Estensi, aperitivo al Globe Cafè.

Se la proiezione sarà al Cinema Nuovo, aperitivo al TuMiTurbi.