Con la app Jonny Job i punti diventano un aiuto concerto per quattro onlus

Jonny Job, la app gratuita ideata da Openjobmetis che premia chi utilizza il passaparola per segnalare un lavoro, aiuta chi aiuta. I punti generati dall’utilizzo virtuoso della app possono infatti essere convertiti anche in charity card per sostenere l’attività benefica di WWF Italia, Lilt Milano Monza-Brianza, Banco Alimentare e A Casa Lontani Da Casa.

Openjobmetis ha voluto dare la possibilità ai tanti fruitori dell’innovativa app di dare un aiuto concreto ad alcune tra le più importanti onlus da sempre impegnate verso il prossimo e a tutela della natura che ci circonda.

Jonny Job è uno strumento innovativo e del tutto nuovo nel campo della ricerca del lavoro in Italia. Si basa su un veicolo di informazioni da sempre efficace, soprattutto per trovare un lavoro a qualcuno: è il passaparola. Navigando nella app è possibile cercare e valutare le tante offerte di lavoro che ogni giorno Openjobmetis propone. Una volta individuata l’offerta più in target, chiunque può indossare virtualmente i panni di Jonny Job e farsi veicolo dell’opportunità per qualcuno (o per se stesso) alla ricerca di un posto di lavoro.

Jonny Job ricompensa tutti: il segnalato, se in linea con l’offerta, ottiene un posto di lavoro; il segnalatore, invece, grazie al sistema incentivante che ne sta alla base, può avere accesso a un ricco catalogo di premi. A partire dalla registrazione e personalizzazione del proprio profilo, fino al suggerimento di un candidato ideale e poi all’esito dei colloqui da parte dei recruiter di Openjobmetis, il segnalatore accumula punti convertibili in buoni acquisto digitali (per esempio: Amazon, Zalando, Marionnaud, Carrefour) o fisici (per esempio: smartwatch, attrezzature sportive, elettrodomestici). Più il profilo segnalato si “avvicina” al posto di lavoro indicato e più il segnalatore guadagna punti fino a ottenerne il massimo nel caso il candidato trovi effettivamente un impiego.

Per chi invece vuole fare ancora di più per gli altri, il catalogo offre anche le charity card per sostenere chi fa dell’aiuto per il prossimo e per l’ambiente la sua missione, come le quattro realtà non profit che Openjobmetis ha deciso di avere tra i partner di Jonny Job.

L’app Jonny Job è scaricabile gratuitamente dall’Apple Store per sistemi IOS e Google Play per Android.