La candidatura di Fontana, la grandine in Forcora e le bottigliate in stazione a Busto nel podcast del 28 giugno

Le principali notizie di martedì 28 giugno:

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha sciolto la riserva e ha manifestato la volontà a ricandidarsi a Governatore alle elezioni del 2023. Lo ha fatto con un post sulla sua pagina Facebook: «Ho confermato la disponibilità a continuare il mio lavoro per la grande comunità lombarda, che è molto più di una regione. Sono tanti ed importanti i progetti da portare avanti insieme in Lombardia» Tra le sfide citate: le Olimpiadi del 2026, i nuovi treni, la riforma della sanità territoriale e l’Autonomia. La sua presentazione ufficiale segue il vertice della Lega che ha visto presenti il leader Salvini insieme a al ministro Giorgetti e al coordinatore regionale Cecchetti.

L’ondata temporalesca era stata annunciata ma la grandinata che si è abbattuta sulla Forcora è stata comunque inaspettata. Chicchi grossi come noci e, in poco tempo, al suolo si sono registrati cumuli fino a 20 centimetri, come lungo la strada del lago Delio. In mattinata il maltempo ha interessato anche alcune regioni del Canton Ticino, come l’area del Locarnese.

Violenta lite tra due cittadini stranieri alla stazione Fs di Busto Arsizio. I due litiganti, di origine marocchina, sono venuti alle mani al culmine di una lite per futili motivi . Uno dei due ha utilizzato una bottiglia rotta per aggredire l’altro provocandogli ferite ad un braccio per poi fuggire attraversando i binari e rischiando di finire sotto un treno. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione cittadina e la Polfer che stanno cercando l’aggressore.

Sono oltre 14.000 le posizioni lavorative scoperte segnalate dalle aziende varesine. Il dato emerge nell’ultima pubblicazione del Sistema Informativo Excelsior, elaborato dall’Ufficio Studi e Statistica di Camera di Commercio. Nonostante si siano registrate nuove entrate sia nei settori dei servizi sia in quello delle imprese e del turismo restail mismatch tra domanda e offerta di lavoro: ben 44 imprese intervistate su 100 hanno dichiarato di avere difficoltà nel trovare il profilo ricercato.

Scatterà giovedì 7 luglio la campagna abbonamenti della Pallacanestro Varese che la società ha ribattezzato Restart Together, ripartiamo insieme. La novità principale è l’inserimento della tariffa under 30 accanto a quella per under 18, frutto della precisa volontà di Luis Scola di abbassare l’età media dei sostenitori biancorossi.

Tre le fasi: tra il 7 e il 9 luglio il rinnovo dei vecchi abbonanti con diritto di prelazione sul posto e tariffa favorevole. In quei giorni sarà possibile sottoscrivere la tessera soltanto al palazzetto. Tra il 14 e il 23 luglio vendita libera con possibilità di acquisto online mentre la terza fase sarà programmata nel mese di settembre.

I prezzi sono in calo un po’ in tutti i settori mentre resta confermato lo sconto per i tifosi che sono associati al trust “Il basket siamo noi”.

Intanto prosegue l’avventura azzurra di Tomas Woldetensae: dopo l’ottima amichevole contro la Slovenia, l’esterno della Openjobmetis è nell’elenco dei 16 giocatori che stanno preparando la partita ufficiale con l’Olanda. E’ uscito invece dal gruppo Guglielmo Caruso.

