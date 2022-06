La Canottieri Gavirate colleziona tricolori sulle acque di Corgeno

I campionati italiani assoluti di canottaggio disputati nel fine settimane sulle acque del Lago di Comabbio hanno riempito una volta di più la bacheca della Canottieri Gavirate. La società del presidente Ongania ha fatto la parte del leone sul vicino lido di Corgeno, conquistando tra le varie categorie in gara la bellezza di dieci ori considerando sia senior e pesi leggeri, sia junior sia il pararowing.

E nell’elenco non è compresa Federica Cesarini: la poliziotta di Bardello, campionessa olimpica a Tokyo con Valentina Rodini (quest’ultima sta risolvendo i suoi problemi fisici), ha vinto sì un titolo tricolore ma con la barca delle Fiamme Oro. Non nel suo doppio leggero, per la cronaca, bensì a bordo del quattro di coppia senior completato da Bumbaca, Buttigion e Tontodonati.

Tornando al bottino gaviratese, spicca senza dubbio l’oro di Nicolò Carucci (foto in alto Cecchin/Canottaggio.org): il giovane azzurro, schierato sul singolo senior, ha domato la concorrenza vincendo il trofeo intitolato a Gianfranco Perugini. Il due senza maschile di Paolo Covini e Giovanni Codato (che ha preceduto i compagni di club Kohl-Peretti), l’otto femminile (Matilde Barison, Giorgia Salice, Linda Manzoni, Elena Joana Armeli, Sara Borghi, Greta Schwartz, Alice Codato, Linda De Filippis e la timoniera Martina Barili) e il doppio leggero “rosa” con le stesse Barison e Borghi hanno completato la “collezione d’oro” a livello assoluto.

Nella categoria Juniores e nel pararowing la Gavirate ha centrato tre titoli per ciascuna “branca”: in quella giovanile (under 19) le vittorie sono andate all’otto femminile (Federica Thomazetto, Ilaria Colombo, Arianna Zonda, Anita Zasio, Asia Bertolotti, Elisa Marcon, Vittoria Calabrese, Caterina Monteggia; timoniere Luca Darino), nel singolo femminile con Aurora Spirito (già argento ai recenti Europei di Varese) e nel “quattro con” femminile (di nuovo Aurora Spirito, Elisa Marcon, Vittoria Calabrese, Caterina Monteggia; al timone Ilaria Colombo).

Nelle regate paralimpiche invece ori nella GIG a quattro mista PR3 ID di Giulio Guerra, Francesco Maria Borsani, Serena Giorgetti, Andrea Beghi (timoniera Giovanna D’Ambrosio), nel PR3 ID misto di Giulio Guerra, Matteo Brunengo, Andrea Beghi, Elisabetta Tieghi, (in entrambi i casi con Giovanna D’Ambrosio al timone) e nel doppio PR3 ID misto con Serena Giorgetti e Lorenzo Mazzoletti.

Un oro è andato a livello U19 anche alla Canottieri Varese che ha portato sul gradino più alto del podio il suo quattro di coppia maschile formato da Luigi Aloe, Maichol Brambilla, Luca Enea Mulas e Giacomo Pappalardo. Per la compagine varesina ci sono anche tre medaglie di bronzo. Tra i tanti podi arrivati in provincia anche due argenti e un bronzo per la Canottieri Monate.

La rassegna tricolore ha segnato anche un punto importante a livello organizzativo grazie all’impegno della Canottieri Corgeno che, dopo tanti anni di campionati a sedile fisso si sta imponendo come ulteriore polo remiero anche per le specialità olimpiche. La riuscita dell’ennesima manifestazione rilancia ulteriormente una provincia dei sette laghi che da ora in avanti sarà concentrata agli Europei U23 e U19 in programma a fine luglio alla Schiranna.