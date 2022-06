La Cavalcade Icona arriva a Bodio Lomnago, ottanta Ferrari sfilano in paese

Ottanta Ferrari Monza provenienti da oltre venti nazioni parteciperanno alla prima edizione di Cavalcade Icona, riservata in via esclusiva a queste vetture in serie limitata ispirate a capolavori evocativi della storia del Cavallino Rampante. (foto wikimedia)

Per la prima volta la Cavalcade riunisce in un numero così significativo gli esemplari dei due modelli. Presentate nel 2018, le Monza SP1 e SP2 sono le capostipiti della linea ‘Icona’ che celebra la tradizione Ferrari con un design senza tempo, reinterpretato alla luce delle tecnologie e dei materiali più innovativi. L’evento, che si svolgerà dall’11 al 16 giugno, partirà da Milano e avrà come tappa finale Fiorano, luogo simbolo dello spirito racing della Casa. La Cavalcade accompagnerà clienti e collezionisti provenienti da tutto il mondo nel cuore della storia Ferrari, nel circuito dove Enzo visse la sua avventura sportiva che oggi accende la passione di milioni e milioni di tifosi.

Nei tre giorni precedenti gli equipaggi scopriranno altri luoghi cari alla tradizione Ferrari come il circuito di Monza, città d’arte come Bergamo e Cremona, i paesaggi suggestivi del Lago Maggiore e delle sue Isole Borromee. Ogni giornata riserverà alle città attraversate dalla Cavalcade degli appuntamenti per poter ammirare questa mostra itinerante. Tra i principali, l’esposizione delle auto nelle piazze storiche di Bergamo, Cremona e Stresa, le sfilate sulle rive del lago Maggiore e dei laghi di Varese, la visita alla Reggia di Colorno e l’esposizione di fronte all’Accademia Militare di Modena.

PROGRAMMA CAVALCADE ICONA, LE TAPPE PRINCIPALI

11 giugno Dalle 10:00 alle 19:00 Esposizione delle vetture di fronte al Palazzo Reale di Milano

12 giugno Dalle 8:30 Partenza da Via Agnello, Milano Mattina Parata all’Autodromo Nazionale di Monza 12:00 – 13:45 Esposizione delle vetture di fronte Villa Reale di Monza 16:00 – 17:15 Esposizione sul Viale delle Mura a Bergamo Alta

13 giugno Dalle 9:30 Partenza da Via Agnello, Milano 12:00-14:30 Arrivo a Stresa ed esposizione su Corso Umberto I. 15:50 – 16:50 Esposizione a Bodio Lomnago , Corso Bossi

14 giugno Dalle 9:00 Partenza da Via Agnello, Milano 11:00 – 12:00 Esposizione a Cremona, Piazza del Comune Dalle 12:00 Sfilata da Roccabianca (Parma) 12:30 – 14:00 Esposizione alla Reggia di Colorno (Parma) 14:00 – 15:00 Passaggio nel centro di Parma 15:00 – 16:00 Passaggio nel centro di Reggio Emilia 15:45 – 17:00 Passaggio al Museo Enzo Ferrari, Modena Dalle 16:00 Arrivo ed esposizione a Modena, Piazza Roma

15 giugno 8:15 – 9:30 Partenza da Piazza Roma, Modena, e sfilata nel centro cittadino 8:30 – 10:15 Sfilata davanti al Castello di Formigine (Modena) 10:00 – 15:00 Visita dell’Appennino modenese e reggiano, con passaggio presso la Pietra di Bismantova e Quattro Castella Dalle 15:00 Arrivo negli stabilimenti Ferrari, Maranello. In serata Celebrazioni per il 75° anniversario con i clienti e i collezionisti Ferrari al Circuito di Fiorano