“La ciclovia del Lago Maggiore porterà a Sesto Calende nuovi percorsi per pedoni e bici”

Un’ordinanza temporanea, ma soprattutto un’opportunità per verificare la sostenibilità di nuovi percorsi turistici in concomitanza all’ultimazione della ciclopedonale del Lago Maggiore. Così l’amministrazione comunale di Sesto Calende valuta la “chiusura estiva” del traffico veicolare sull’Alzaia Mattea, in vigore dal prossimo 15 giugno fino 30 settembre.

“Questa decisione – spiega in una nota l’amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Buzzi – ci consentirà di verificare quanto l’utilizzo del Sempione come percorso veicolare sia eventualmente sostenibile anche con l’apporto di un’ulteriore componente di traffico dei Mulini” (storico rione che costeggia il Ticino in direzione sud, verso Vergiate e Golasecca).

“Il tratto di lungofiume di Sesto Calende fra il Centro e la zona sud del quartiere dei Mulini è da anni riservato al transito veicolare dei residenti di una parte dei Mulini e costituisce un percorso automobilistico con una regolazione oraria che nel tempo ha sempre più riservato questo bellissimo e panoramico tratto di strada a pedoni e ciclisti. E’ un percorso molto conosciuto e utilizzato per passeggiate sia dai sestesi che dai turisti” sottolinea sempre l’amministrazione che vede nella città il punto di raccordo tra Golasecca e gli itinerari che portano, attraverso il Parco del Ticino, fino alla provincia di Milano e l’avviato progetto della Provincia (finanziato da Regione Lombardia) della ciclopedonale che da Laveno Mombello costeggerà il Lago Maggiore e il fiume Ticino per raccordarsi verso Mercallo con il sistema provinciale delle ciclabili dei laghi.

“Lungofiume del Centro e dei Mulini sarà uno dei passaggi di maggiore qualità per la particolare vicinanza con il fiume. Il progetto prevedrà che, dove possibile, saranno creati percorsi esclusivi per pedoni e ciclisti e utilizzati i tratti stradali esistenti nelle zone maggiormente urbanizzate. In questa logica il tratto in questione avrà un futuro di pedonalizzazione e l’Amministrazione sta partecipando a bandi per finanziare una completa progettualità che non si limiti alla sola chiusura veicolare ma ad una migliore attrezzatura dello spazio pubblico, in termini di qualità di arredi e verde urbano”.

Conclude la giunta comunale, rivolgendosi ai residenti dei Mulini, direttamente interessati alla chiusura dell’Alzaia Mattea: “E’ evidente che si chiede anche a chi ha ora il permesso di transito di adattarsi alle difficoltà, in alcune ore di punta, che i sestesi devono comunque subire in funzione del particolare carico veicolare del Sempione ma, questa chiusura temporanea, sarà anche occasione di sperimentare le effettive criticità legate a una nuova infrastruttura ciclopedonale di valore territoriale che in futuro sarà di grande utilità anche a livello locale per i cittadini sestesi, come dimostrato dal tratto che abbiamo già realizzato fra il Centro e Sant’Anna”.