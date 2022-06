La coda lunga della festa di Pentecoste: tutti in colonna da Malnate a Gaggiolo

È una mattinata di lunghe code quella che sta rallentando notevolmente chi deve raggiungere – per lavoro, svago o motivi personali – la frontiera con la Svizzera.

Verso la dogana di Cantello-Gaggiolo, la più vicina a Varese, la coda inizia addirittura dalla località “Folla” di Malnate e prosegue per diversi chilometri sino al posto di frontiera ma situazioni analoghe sono segnalate anche in altre località come Como-Chiasso, Rodero e altrove.

Il motivo è dovuto al fatto che ieri – lunedì 6 giugno – era giornata festiva nella Confederazione per via della Pentecoste e quindi gli uffici pubblici sono rimasti chiusi. Ciò vale anche per le dogane che quindi oggi si sono ritrovate a gestire un traffico “doppio” di mezzi pesanti in entrata in Svizzera causando così ritardi e ingorghi.

I camion in attesa, dopo aver occupato tutto il piazzale a loro riservato si sono accodati lungo la viabilità ordinaria, creando così restringimenti che hanno rallentato il deflusso delle auto, creando le lunghissime code che a partire dalle 7 hanno bloccato le principali vie di accesso a Gaggiolo ma anche verso le dogane minori, normalmente utilizzate dai frontalieri per bypassare il traffico dell’ora di punta.

Anche il trasporto pubblico ha subito rallentamenti. In particolare la linea N05 Varese-Clivio di Autolinee Varesine, ha registrato forti ritardi a causa delle code alla dogana di Gaggiolo.

Attorno alle 9,30 la situazione ha iniziato lentamente a sbloccarsi.