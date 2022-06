La Croce del Palio di Legnano, uscita dalla Basilica, vi ha fatto ritorno con la contrada San Magno in festa

Andata e ritorno della Croce di Ariberto da Intimiano, simbolo principale della Vittoria al Palio di Legnano, questa sera, sabato 4 giugno, dalla Basilica con la contrada San Magno in festa.

Cerimonia della Traslazione anomala sempre, quando a vincere è la “Nobile”. Infatti, la Croce, custodita in Basilica, vi ha fatto subito ritorno, dopo la consegna alla contrada rossobiancorossa e un corteo per le vie del centro.

La reggenza, gran priore Giuseppe Scarpa, il capitano Alessandro Zanovello, la castellana Lavinia Mescieri, la gran dama Monica Landini Vizzolini e lo scudiero Matteo Magnani, con un largo seguito di contradaioli è stata accolta in piazza dalle autorità e dalle sette consorelle. Nel corteo anche il fantino Valter Pusceddu. Nel cerimoniale, don Davide Toffaloni ha sostituito mons. Angelo Cairati, indisposto, non solo la consegna della Croce, ma anche quella del peso di 1176 grammi d’argento, un’opera d’arte firmata da Arcangelo Esposito, esponente dell’Accademia di Brera con la quale il Palio di Legnano da tempo ha stretto una proficua collaborazione.

In serata, la festa è proseguita nel maniero di via Berchet e, c’è da esserne certi, continuerà a lungo per la contrada tornata a vincere dopo 11 anni con il fantino Valter Pusceddu che non poteva festeggiare meglio il suo ritorno a Legnano, dopo la squalifica de 2013.